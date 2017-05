marke|ding| Schweiz: Schweizer Branchentreff

Am 16. und 17. Mai 2017 ging die dritte Ausgabe der marke|ding| Schweiz über die Bühne. In der Halle 2 der Luzerner Messe präsentierten sich nach offiziellen Angaben 84 Aussteller, darunter mit cadolino® und lacoray® by comTeam AG, diewerbeartikel gmbh, E7 promotion, Gemaco CPT, KW open, Pandinavia und Polydono sieben Schweizer Handelsagenturen als Träger der Veranstaltung. Auch wenn mit 77 Lieferanten haptischer Werbung einige weniger als im Vorjahr ausstellten (2016: 90 Lieferanten) – der Grund dürfte die parallel stattfindende Newsweek in Deutschland gewesen sein –, wurde das Spektrum gegenständlicher Werbung durch Vollsortimentler und Spezialisten gut repräsentiert. Die Aussteller und die Trägeragenturen – deren Mitarbeiter empfingen ihre Kunden und begleiteten sie kompetent auf deren Messerundgang – präsentierten sich CI-gerecht und professionell, wie gewohnt war das Layout der Ausstellung detailverliebt und großzügig gestaltet.

Über die Produktpräsentationen der Aussteller und der Demonstration einiger Best Practice-Beispiele zum Einsatz haptischer Werbung hinaus bildeten der „Point of Haptic“ und die zum Relaxen einladende Lounge einen besonderen Anziehungspunkt für die nach offiziellen Angaben 850 Besucher. Neben den Vorträgen verschiedener Referenten fertigte hier der Schweizer Künstler Urs Rudin an beiden Veranstaltungstagen sandgemalte Portraits der Gäste an, deren Entstehung live auf der Leinwand mitverfolgt werden konnte. Seitens der Aussteller wurden die Qualität der Besucher, die gute Organisation und die Gastfreundschaft des Veranstalters eigens hervorgehoben.

Im kommenden Jahr soll die marke|ding| Schweiz erneut in Luzern über die Bühne gehen. Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 362 (31. Mai 2017).

// Michael Scherer

www.markeding-schweiz.ch

Fotos: Michael Scherer, © WA Media