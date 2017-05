Reflects mit neuem Außendienst

Seit dem 2. Mai 2017 verstärkt Astrid Zint das Team von Reflects, Köln, im Außendienst. Zint verfügt über umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Wirtschaftszweigen wie Handwerk, Einzelhandel und Industrie und kennt deren vielfältige Anforderungen. Als Vertriebsprofi verfügt sie zudem über grundlegende Kenntnisse in Marketing und Werbung. „Man sieht sich und man spricht miteinander. Auf dieser Basis können Wünsche, Vorstellungen, Konzepte und auch konstruktive Kritik am besten und in Ruhe vermittelt werden“, so Zint, die sich auf die neue Herausforderung und ausführliche Gespräche mit den Reflects-Kunden in ganz Deutschland freut.

