UV Days 2017: Voller Erfolg

Vom 15. bis zum 18. Mai fanden die diesjährigen UV Days von IST Metz, Nürtingen, statt. Vier Tage lang stand das Firmenareal in der Nähe von Stuttgart ganz im Zeichen der UV- und LED-UV-Technologie. Mit nach offiziellen Angaben 45 Ausstellern und 920 Besuchern aus 33 Ländern stellte die achte Ausgabe der Hausmesse neue Rekorde auf.

Eine Besonderheit in diesem Jahr war die von IST Metz eigens für die Veranstaltung produzierte Food Verpackung, die unter Berücksichtigung von Low Migration gedruckt wurde. Großen Zuspruch fanden aber nicht nur die verschiedenen Food Trucks, die das Essen in den Boxen ausgaben und damit für das leibliche Wohl der Gäste sorgten, auch programmtechnisch warteten die Nürtinger mit einigen Neuheiten auf. So standen neben Druckvorführungen, Firmenbesichtigungen und Laborführungen in diesem Jahr erstmals eine Podiumsdiskussion und Impulsvorträge auf dem Programm. Außerdem wurde ein neuer Leitfaden für den Druck von lebensmittelsicheren Verpackungen mit UV-Technologie präsentiert. „Wir freuen uns sehr über das durchweg positive Feedback, das wir zu den UV Days erhalten haben“, resümiert Stefan Feil, Director Technical Marketing bei IST Metz. „Das ist der beste Beweis für uns, die Veranstaltung fortzuführen und einmal mehr auf die Möglichkeiten mit UV- und LED-UV aufmerksam zu machen.“

Die IST Metz GmbH ist ein international tätiges mittelständisches Maschinenbauunternehmen mit rund 300 Mitarbeitern. Seit 40 Jahren produziert die Firma Anlagen zur Aushärtung von Druck und Beschichtungen mittels UV-Licht.

www.ist-uv.de