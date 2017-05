Stabila: Schulungen für Werbeartikelhändler

Ab 2018 will Stabila, Annweiler, im firmeneigenen Schulungs- und Kompetenzzentrum „Stabila Campus“ praxisnahe Messwerkzeug-Schulungen für Werbeartikelhändler veranstalten. Für das innovative Schulungszentrum wurde ein ehemaliges Magazingebäude vollständig umgebaut, eine Premierenveranstaltung fand bereits am 12. Mai 2017 unter Beteiligung von Mitarbeitern der Lauffs Werbemittel-Service GmbH statt.

An Anwendungsinseln, die typische Baustellensituationen für den Einsatz von Messwerkzeugen simulieren, finden die Schulungsteilnehmer optimale Trainingsbedingungen vor. Sie werden intensiv durch geschultes Personal betreut und erhalten eine Werksführung in der Wasserwaagen-Fertigung und der Maßstab-Druckerei. Dabei erfahren die Teilnehmer, warum ein Stabila-Produkt für Qualität und Langlebigkeit steht und sich somit ideal als Werbeartikel eignet. Auf dem „Lehrplan“ stehen zudem die vielfältigen Veredelungsmöglichkeiten. „Es freut uns sehr, dass der Bereich Werbeartikel immer weiter wächst und wir unsere Kunden ab dem nächstem Jahr in unserem Haus zu einem tollen Schulungstag begrüßen dürfen“, so Tobia Buchmann, Leiter Verkauf Werbemittel bei Stabila. „Das einzigartige Schulungskonzept trägt als weiterer Baustein zu unserem Serviceversprechen und zur Unterstützung unserer Partner bei, denn nur gut informierte und fachkompetente Händler sind in der Lage, ihre Kunden von der Qualität und Wertigkeit unserer Messgeräte zu überzeugen, sie professionell zu beraten und sich im Wettbewerb zu differenzieren.“

www.stabila-promotion.com