Asia Expo: Direktimportmesse in London

Vom 1. bis zum 3. Februar 2018 findet in London die Asia Expo & Asian Premium Fair statt – die nach Angaben von Veranstalter Kenfair Exhibitions, HK-Kowloon, einzige Messe in Europa, auf der sich ausschließlich asiatische Hersteller präsentieren. Die dreitägige Veranstaltung in der Londoner Olympia National Hall richtet sich an Facheinkäufer und bietet ein breites Spektrum an Waren, darunter Haushalts- und Werbeartikel, Heimwerkerbedarf, Modeaccessoires, Schönheits- und Gesundheitsprodukte, Scherzartikel, Spiele, Souvenirs und Schreibwaren.

www.asianpremiumfair.com

Bildquelle: Olympia London