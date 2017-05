DigiPromo relauncht Website

DigiPromo, Unterhaching, hat seinen Online-Shop einem Relaunch unterzogen. Der neue Internetauftritt bietet unter www.digipromo.de einen umfassenden Überblick über das komplette Sortiment an Werbeartikeln rund um die digitale Welt. Dabei lädt die komfortable Suche zum Stöbern in Produktkategorien wie Powerbanks, mobiles Zubehör und Charger ein. Besonderes Augenmerk wurde auf die einfache Bedienbarkeit des Online-Shops gelegt. So soll der neue „DigiPromo Budgetfinder“ jetzt noch schneller zum gewünschten Produkt führen.

DigiPromo ist eine Marke der Software Partner Datenmedien-Service- und Vertriebs GmbH und hat sich mit der Medienproduktion von CDs, DVDs und Blu-Rays, USB-Sticks und digitalen Werbeartikeln einen Namen gemacht. Zum Launch seines neuen Online-Shops bietet das 1995 gegründete Unternehmen Lesern der WA Nachrichten einen einmaligen zusätzlichen Aktionsrabatt bei Verwendung des Promocodes „WAN17“.

www.digipromo.de