20 Jahre DNS

In diesem Jahr blickt DNS, Berlin, auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Das 1997 von Kai-Uwe Neth und Ralph Schäflein in Stuttgart gegründete Designunternehmen hat sich von Beginn an auf innovative „Problemlöser“ spezialisiert – Produkte für Menschen, kombiniert mit hohem, gestalterischem Anspruch. Bestes Beispiel ist das erste Serienprodukt Panetto – ein Brotschneidebrett mit quer statt längs verlaufenden Holzrippen, das ein besseres Durchschneiden der Brotscheiben erlaubt. Durch innovative Herangehensweise wurden zudem Klassiker wie z.B. ein Schachspiel von DNS neu interpretiert.

Im Jahr 2000 kam zum Unternehmenssitz in Stuttgart ein Büro in Berlin hinzu, und das Designteam begann, sich mehr und mehr auf die Entwicklung und Produktion innovativer Giveaways zu spezialisieren. Zahlreiche Auszeichnungen, u.a. mit dem Promotional Gift Award, begleiten diesen Weg. Prämiert und bis heute beliebte Dauerbrenner im Sortiment sind u.a. der Flaschengurt waterbelt und der Smartphonehalter card your smart.

2013 schied Ralph Schäflein aus privaten Gründen aus der aktiven Geschäftsführung von DNS aus, seither führt Kai-Uwe Neth als alleiniger Inhaber das Unternehmen mit Sitz in Berlin.

