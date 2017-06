Präsentation 2017: Runder Geburtstag

45 Werbeartikellieferanten versammelte Präsenta Promotion International am 1. Juni 2017 am Standort Haan, wo die Werbeartikelagentur mit Hauptsitz in Solingen Lager, Logistik und Druckerei unter einem Dach vereint. Von 9.30 bis 18.30 Uhr präsentierten die Aussteller Auszüge aus ihrem Portfolio und deckten damit die gesamte Bandbreite haptischer Werbung ab. Ebenfalls im Fokus: das Dienstleistungsspektrum der 1957 gegründeten Fullservice-Agentur, die sich die Produktion, Konfektionierung und Lagerung kompletter Werbeartikelsortimente inklusive der CI-gerechten Gestaltung von Printprodukten und Webauftritten auf die Fahnen geschrieben hat.

Anlässlich des 60-jährigen Firmenjubiläums lud das Präsenta-Team die nach offiziellen Angaben rund 200 Besucher in einer liebevoll aufbereiteten Ausstellung zu einer Zeitreise durch sechs Jahrzehnte Firmen- und Werbeartikelgeschichte ein – angefangen bei mit Schreibmaschine erstellten Katalogen über Werbeartikelklassiker wie den in den 1980er-Jahren entwickelten Schlüsselfinder Klick bis hin zu Zertifizierungen und Auszeichnungen jüngeren Datums. Nicht nur Teil der Ausstellung, sondern auch Programmpunkt auf der Bühne war „Der Mann mit dem Koffer“. Die Präsenta-Werbe-Ikone der 1970er-Jahre feierte ihre Wiederauferstehung, als die Aussteller – ausgestattet mit Mantel, Sonnenbrille, Hut und Koffer – in 60 Sekunden eines ihrer Produkthighlights auf der Bühne anpriesen. Stündlich anberaumte Betriebsführungen, ein Glücksrad und die Möglichkeit, sich vor Ort ein Notizbuch per Digitaldruck individuell veredeln zu lassen, trugen ebenfalls zu einem gleichsam informativen wie kurzweiligen Aufenthalt bei.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten, Nr. 363 (28. Juni 2017).

// Jasmin Oberdorfer

www.praesenta.de

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media