The Sourcing Team erhält Sustainability Leadership Award

Die britische Werbeartikelagentur The Sourcing Team, GB-Wallington, wurde im Rahmen der von EcoVadis erstmals vergebenen Sustainability Leadership Awards mit einem Award im Bereich Wholesale/Tertiary Services ausgezeichnet. Prämiert wurden Unternehmen, die im vergangenen Jahr beim CSR-Rating der internationalen Nachhaltigkeitsorganisation in einer von neun Kategorien die meisten Punkte erreicht hatten. Darüber hinaus vergab EcoVadis drei Regional Awards an auditierte Handelsunternehmen aus Amerika, Europa und dem Wirtschaftsraum AMEA, die 2016 in ihrer Region die jeweils höchste Punktzahl für sich verbuchen konnten. „Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben“, so Gill Thorpe, Managing Director von The Sourcing Team. „Das Team hat konsequent daran gearbeitet, unsere Nachhaltigkeitsbilanz zu verbessern. Das spiegelt sich auch in der Qualität unserer Sicherheitsprüfungen und einer transparenten Lieferkette wider.“

Ziel der Auszeichnung sei es nach Veranstalterangaben, die Leistungen von Unternehmen zu würdigen, die in Umwelt- und Sozialpraktiken investieren und ihre Nachhaltigkeitsbilanz stetig verbessern. Als Grundlage der Bewertung diente das von EcoVadis entwickelte CSR-Analysesystem, das auf internationalen Standards basiert und 21 Kriterien aus den vier Themenbereichen Umwelt, Soziales, Ethik und Lieferkette abdeckt. Die EcoVadis-Datenbank umfasst 7.086 kleine und mittlere Unternehmen, die im Jahr 2016 mit einer Mindestpunktzahl von 37 bewertet wurden.

www.ecovadis.com

www.sourcing.co.uk