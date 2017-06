Neues Gesicht bei reeko design

Die Carstensen Import-Export-Handelsgesellschaft mbH, Ellerau, begrüßt ein neues Mitglied im Team: Seit dem 15. Mai 2017 verantwortet Ulrike Elsner das Marketing der gesamten Gruppe und ist somit u.a. maßgeblich für alle Marketingaktivitäten der Werbeartikel-Division reeko design zuständig. Die 38-jährige Diplom-Kauffrau blickt auf eine langjährige Tätigkeit in der PBS- und Werbeartikelbranche zurück und war zuletzt für Herlitz und Senator tätig. „Als erfahrene Mitarbeiterin in diesem Bereich bringt sie die besten Voraussetzungen mit, uns mit ihrer Expertise auf unserem Wachstumsweg zu begleiten“, so Thorsten Köhler, einer der drei Geschäftsführer der Carstensen Import-Export Handelsgesellschaft mbH.

Reeko design wurde 2003 gegründet und hat sich mit designorientierten, innovativen und hochwertigen Werbeartikeln für Büro, Haushalt und Freizeit sowie kundenspezifischen Sonderanfertigungen in der Branche etabliert. Seit 2015 ist reeko design Teil der Carstensen Unternehmensgruppe.

www.reeko.com