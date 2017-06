Raja Group: 6% Umsatzwachstum

Die Raja-Gruppe, europäischer Verpackungsspezialist im B2B-Versandhandel mit Hauptsitz in Paris, meldet für 2016 einen Umsatz von 502 Mio. Euro und damit ein Wachstum von 6% – annähernd so viel wie 2015 (+8%). 40% der Gesamtumsätze wurden nach Angaben der Unternehmensgruppe im Rahmen der internationalen Aktivitäten erwirtschaftet. Raja ist aktuell in 17 Ländern europaweit vertreten, darunter die deutsche Rajapack GmbH mit Sitz in Ettlingen.

Im Jahr 2017 will die Raja Group u.a. die Erweiterung und Internationalisierung ihrer speziellen Produktsortimente weiter vorantreiben. So wurde im März d.J. bereits der Bereich „Reinigung/Hygiene/Sicherheit und Arbeitsschutz“ in Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Luxemburg, Deutschland und Österreich eingeführt. Das belgische Versandzentrum wurde erweitert, und im September soll ein neues Verteilzentrum in der Nähe von Avignon eröffnet werden.

www.raja.fr

www.rajapack.de