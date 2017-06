PSL Europe verstärkt D-A-CH-Team

PSL Europe BV, NL-Zoetermeer, hat sein Verkaufsteam für Deutschland, Österreich und die Schweiz erweitert. So sind jetzt Sander Roebroeks und Pascal van der Kleij in der niederländischen Zentrale als Unterstützung des Vertriebs und als Ansprechpartner für den deutschsprachigen Werbeartikelhandel tätig. Für Kundenbesuche und Messeauftritte sind die Accountmanager Lieke Schröder und Edwin van Dijk zuständig, die zusammen über 50 Jahre Erfahrung in der Werbeartikelbranche verfügen. Alle Mitarbeiter haben bereits bei Lieferanten wie Mid Ocean Brands oder Xindao gearbeitet.

Mit der Erweiterung des Teams will sich PSL Europe weiter im wachsenden Deutschlandmarkt etablieren.

www.pslworld.com