alfi unterzeichnet „Charta der Vielfalt”

Seit dem 5. Deutschen Diversity-Tag unterstützt alfi, Wertheim, offiziell die „Charta der Vielfalt“. Der Isolierspezialist gehört zu 27 Unternehmen, Organisationen und Institutionen, die bei der Aktion der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken am 30. Mai 2017 in Boxberg dabei waren und die Anzahl der lokalen Unterzeichner auf 78 erhöhten. Der Beitritt gilt als Bekenntnis zur Förderung von Offenheit und Vielfalt in Unternehmen und Gesellschaft und fördert generell ein Klima der Wertschätzung.

Die „Charta der Vielfalt“ ist eine seit 2006 bestehende Unternehmensinitiative unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin Angela Merkel und beinhaltet eine Selbstverpflichtung zur Anerkennung und Umsetzung der Leitlinien: Unter Vielfalt wird die Einbindung aller arbeitswilligen Menschen verstanden – unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Insgesamt haben bisher über 2.450 Unternehmen unterschrieben.

www.alfi.de

www.charta-der-vielfalt.de