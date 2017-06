DWH mit neuer Website

Unter www.deutsche-werbeartikel.de präsentiert die 2012 gegründete Interessengemeinschaft „Deutsche Werbeartikel Hersteller“ (DWH) ihren neuen Internetauftritt. Wie auch der Imagekatalog der von Eckhard Heinich, Vertriebsleiter bei Ritter-Pen, ins Leben gerufenen Lieferanteninitiative präsentiert die neue Website eine Auswahl von ausschließlich in Deutschland hergestellten Produkten und deren Anbieter. Werbeartikelhändler haben so die Möglichkeit, dem anfragenden Industriekunden eine Auswahl an deutschen Werbeartikeln präsentieren zu können.

Der neue Internetauftritt informiert umfassend über die Vorteile von „Made in Germany“ und die Ziele der DWH. Alle Mitglieder der Interessengemeinschaft, derzeit sind es 20, werden aufgeführt und anhand eines Kurzportraits vorgestellt. Die Produkte finden sich unter einem weiteren Reiter, übersichtlich geordnet nach Themenbereichen von Büro über Parfum und Porzellan bis hin zu Süßwaren. Eine Händlersuche und aktuelle Meldungen über die Aktivitäten der DWH runden den gemeinsamen Webauftritt ab.

www.deutsche-werbeartikel.de