Peli: Expansion in Großbritannien

Peli Products hat seine Kapazitäten am Standort Ashford in der englischen Grafschaft Kent verdoppelt. Damit erstreckt sich die Niederlassung Peli-Hardigg im Industriegebiet von Ashford jetzt auf über 3.700 qm. „Aufgrund unseres großen Erfolgs in den letzten Jahren und mit Blick auf die Zukunft erwarten wir weiteres Wachstum. Um die steigende Nachfrage nach unseren Produkten bedienen zu können, reichte es nicht, unseren Standort zu vergrößern, wir mussten auch technisch aufrüsten, um die Produktivität zu steigern“, so Piero Marigo, EMEA Managing Director von Peli Products.

Von Ashford aus bietet Peli-Hardigg das nach eigenen Angaben breiteste Sortiment an hochleistungsfähigen Schutzkofferlösungen der Branche an. Neben rotationsgegossenen Koffern in über 500 Größen gehören wiederverwendbare Koffer für die Verschiffung und Lagerung sowie Container für Waffen, Raketen, Flugzeugtriebwerke und Ersatzteile, die härtesten Belastungen standhalten, zum Portfolio. Ein Expertenteam von über 30 Ingenieuren und Technikern setzt Kofferlösungen nach Kundenvorgaben und angepasst an besondere Einsatzbereiche um. „Die Expansion gestattet uns jetzt einen noch effizienteren Herstellungsprozess, der zusammen mit der Vergrößerung des Custom Design-Bereichs ein echtes Alleinstellungsmerkmal für uns darstellt“, so Marigo.

Pelican Products wurde 1976 von Dave Parker in Kalifornien gegründet und hat seinen europäischen Hauptsitz in Barcelona. In den letzten vier Jahrzehnten hat sich das Unternehmen mit der Marke Peli zu einem der führenden Hersteller von Schutzkoffern und fortschrittlichen Leuchten entwickelt.

