colordruck Baiersbronn: Online-Portal für Verpackungsgestaltung

Mit dem Online-Portal designyourpackaging by dynaments® schlägt colordruck Baiersbronn, Verpackungsdienstleister für Unternehmen aus den Branchen Lebensmittel, Süßwaren, Pharma und Non-Food, ein neues Kapitel bei der Verpackungsgestaltung auf. Die Homepage https://designyourpackaging.dynaments.de bietet facettenreiche Möglichkeiten, um Verpackungen eine persönliche Note zu geben. Die Gestaltungen, die über den Online-Editor vorgenommen werden, können in einer 3D-Voransicht betrachtet werden. Ab einem Stück erhalten Verpackungen u.a. durch Glanz- und Mattlackierungen sowie Fine-Art-Cutting ein Höchstmaß an Einzigartigkeit. Besonders praktisch: Bei ausgewählten Produkten kann der User eine Excel-Tabelle im Editor hochladen und somit die Personalisierung von Verpackungen bequem realisieren. „Das e-Business-Portal designyourpackaging ist die ideale Verpackungslösung für z.B. Start-ups, kleine Losgrößen ohne Werkzeugkosten, Markteinführungen, Tests, Messemuster oder Produktpräsentationen“, sagt Carsten Schnier, e-Business Manager & Head of Packaging Digital bei colordruck Baiersbronn.

Designyourpackaging ergänzt das dynaments®-Angebot, das individuell gestaltbare White-Label-Portallösungen umfasst die colordruck Baiersbronn für seine Kunden umsetzt, ohne selbst in Erscheinung zu treten.

www.colordruck-baiersbronn.de