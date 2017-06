EVL: Neuer Vorstand

Nach 18 Jahren übergibt Stephan Koziol, Geschäftsführer des Erbacher Unternehmens koziol, den Vorstandsvorsitz des EVL (Europäischer Verband Lifestyle e.V.) an Lars Adler, Geschäftsführer von Hoff Interieur, Nürnberg. Adler wurde in der Mitgliederversammlung am 9. Juni 2017 in Bernried von den Mitgliedern einstimmig gewählt. Unter Stephan Koziol ist der Verband auf nunmehr 180 Mitglieder angewachsen und zählt damit zu den stärksten Branchenverbänden mit einem Umsatzvolumen von mehr als 2,5 Mrd. Euro.

Neu in den Vorstand gewählt wurden: Axel Gottstein (Sigikid), Sonja Kawlath (KCG Creativ) und Markus Hussmann (House of Emotion). Weiterhin im Vorstand sind: Stephan Koziol, Susanne Stahlschmidt (Troika Germany), Hamid Yazdtschi (Gilde Handwerk Macrander), Oliver Kleine (Leonardo), Reinhard Vollmer (Inpetto), Florian Berger (Donkey Products), Christian Schmidt (Giftcompany) und Stephan Burghard (sompex).

Der EVL ist ein Netzwerk aus Familienunternehmen der Branchen Wohnen, Schenken, Einrichten und gedeckter Tisch.

www.forum-lifestyle.com