Trendbagz: Sommerliches Gewinnspiel

Passend zur Sommerzeit verlost Trendbagz, Essen, auch in diesem Jahr wieder eine Hängematte inklusive Gestell. Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, müssen sich Werbeartikelhändler auf www.trendbagz.com registrieren. Alle Händler, die bis zum 20. Juli 2017 im Händlerverzeichnis des Spezialisten für Werbetaschen registriert sind, nehmen automatisch am Gewinnspiel teil, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Trendbagz vertreibt seine trendigen Werbetaschen ausschließlich über den qualifizierten Werbeartikelhandel. Über das Händlerverzeichnis können potenzielle Industriekunden einen Ansprechpartner in ihrer Nähe finden.

www.trendbagz.com