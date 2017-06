Cybergroup BeachCup 2017: Have Fun!

The Magic Windfighters, koziol heroes, erLediberger oder elasto Schlechtschmetterfront – schon allein was die Auswahl der Gruppennamen betrifft, haben die Volleyballteams, die am 24. Juni 2017 zum BeachCup in Ketsch antraten, ihre Kreativität spielen lassen. Spaß und einfallsreiche Spielzüge standen auch während des Turniers im Fokus, das cyber-Wear Heidelberg mit mehr als 350 Gästen bereits zum sechsten Mal ausrichtete. Ein Großteil der insgesamt 32 Teams wurde von Werbeartikellieferanten gestellt, die – vom Lagerlogistik-Azubi bis zum Geschäftsführer – mit Mitarbeitern und Unterstützern aus sämtlichen Unternehmensabteilungen angereist waren. Langjährige Geschäftspartner von cyber-Wear wie die Druckerei Mohr Prints oder die Volksbank Kurpfalz kämpften auf den vier Spielfeldern der Platzsponsoren cyber-Wear, Fare, Mahlwerck und Reflects ebenfalls um den Sieg. Professionelle Schiedsrichter des Turnvereins TSG Ketsch sorgten für die Punktevergabe und ausgebildete Masseure in den Pausen für Regeneration. Planschbecken und Eiswagen waren aufgrund der hohen Temperaturen nicht nur bei den Kindern beliebt, für die außerdem eine Hüpfburg und ein Kinderschminkteam parat standen.

Über den dritten Platz freute sich am Ende des Tages die „Bärenbande“. Das Team aus Mitarbeitern von mbw und Magna sweets verwies die „Smashing Bankers“ der Volksbank Kurpfalz auf den vierten Platz. Im Finale musste sich schließlich Titelverteidiger WIL Langenberg mit seinem Team „Langenberg 100 Individuals“ in drei spannenden Sätzen knapp den „Print Stars“ von Mohr Prints geschlagen geben. Die feierliche Siegerehrung und die Vergabe mehrerer Sonderpreise erfolgten noch am selben Abend auf der Zogi-Players-Night in der nur wenige Kilometer entfernten Mannheimer Eventlocation Bootshaus.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 364 (26. Juli 2017).

// Jasmin Oberdorfer

www.beachcup.net

www.cyber-wear.de

Die Fotos können auf der Facebookseite von WA Media gelikt und geteilt werden.

Fotos: Jasmin Oberdorfer, © WA Media