Emsa: Top 100-Unternehmen

Zum vierten Mal in Folge wurde Emsa als eines der 100 innovativsten Unternehmen des deutschen Mittelstands ausgezeichnet. Der Emsdettener Spezialist für Haushalts- und Gartenprodukte hatte zuvor an einem Auswahlprozess teilgenommen, bei dem Innovationsmanagement und -erfolg untersucht wurden. Dabei überzeugte das 1949 gegründete Unternehmen, das seit 2016 zum französischen Weltkonzern SEB gehört, erneut mit seiner Marketingstrategie und frischen Innovationsprozessen. Die Preisverleihung fand am 23. Juni 2017 in Essen im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summits statt.

Das Top 100-Siegel wird seit 1993 von compamedia für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen vergeben. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor des Wettbewerbs ist der Wissenschaftsjournalist und TV-Moderator Ranga Yogeshwar, Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW (Bundesverband Mittelständische Wirtschaft). Als Medienpartner begleitet das manager magazin den Unternehmensvergleich.

www.emsa.de

www.top100.de