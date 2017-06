Co-Reach 2017: Interessante Zielgruppe

Am 21. und 22. Juni d.J. ging die Co-Reach – Die Dialogmarketing-Messe Print.Online.Crossmedia – in den Hallen 4 und 4A im Nürnberger Messezentrum über die Bühne. Es präsentierten nach offiziellen Angaben 237 Aussteller (2016: 228 Aussteller), darunter Marketingagenturen, Versender, Adress- und CRM-Anbieter, Printdienstleister sowie einige Anbieter haptischer Werbung – sowohl Hersteller als auch Werbeartikelagenturen – ihr Portfolio. Geboten wurde zudem ein umfangreiches Vortrags- und Workshop-Programm auf mehreren Bühnen – es gab mehr als 100 Veranstaltungen an den beiden Tagen – sowie Sonderflächen, die die Chance boten, in Dialog mit Branchenkennern zu treten.

Nach offiziellen Angaben nutzten 4.676 Fachbesucher (2016: knapp 5.600 Besucher) die Möglichkeit, sich über angesagte Themen wie Virtual Reality, Datenschutz, Influencer-Marketing und die digitale Transformation zu informieren. Die Anbieter haptischer Werbung wurden gut besucht, sie trafen auf ein interessiertes Publikum, das z.T. nicht erwartete, mit den ausgezeichneten Werbemöglichkeiten haptischer Werbeträger bekannt gemacht zu werden. Für die, die ihr Portfolio und Dienstleistungsspektrum präsentierten, eine ausgezeichnete Chance, sich zu profilieren.

Insgesamt schien die Veranstaltung trotz leicht gestiegener Ausstellerzahl weniger Raum als im Vorjahr zu belegen, Freiflächen waren z.T. nur ungenügend kaschiert, man vermisste hier die Liebe zum Detail.

Die Co-Reach 2018 findet am 20. und 21. Juni 2018 im Messezentrum Nürnberg statt. Ein ausführlicher Bericht über die Co-Reach 2017 folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 364 (26. Juli 2017).

// Michael Scherer

www.co-reach.de

Fotos: Michael Scherer, © WA Media