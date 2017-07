BrandCharger® und Skross® kooperieren

BrandCharger®, CN-Hong Kong, und Skross®, eine Marke der WorldConnect AG, CH-Diepoldsau, haben sich auf eine Partnerschaft verständigt: Ab sofort vertreibt BrandCharger die Reiseadapter von Skross nahezu weltweit sowie exklusiv im Werbeartikelhandel in Asien und dem Mittleren Osten. Mit den Produkten von Skross will BrandCharger eigener Aussage zufolge seine Stellung im Werbeartikelmarkt stärken und seine Position als führender Anbieter von USB-Ladegeräten behaupten. Mit Lagern in Amerika, Österreich, dem Nahen Osten und China (Shenzhen/Hong Kong) stellt das Unternehmen kurze Lieferzeiten sicher.

Skross ist in über 100 Ländern weltweit aktiv und hat sich erfolgreich als führende Marke für qualitativ hochwertige Reiseaccessoires positioniert. Die mehrfach ausgezeichneten Reiseadapter der Schweizer stellen dank des patentierten Länderschiebersystems den Anschluss in fast allen Ländern der Erde sicher.

www.brandcharger.asia

www.skross.com