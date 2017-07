Veloflex: German Brand Award 2017

Am 29. Juni 2017 wurden in Berlin die Preisträger des German Brand Award 2017 geehrt, darunter auch Veloflex. Das Unternehmen aus Kölln-Reisiek erhielt den Designpreis in der Kategorie „Special Mention“ für seine Document Safe®1-Schutzhülle.

Mit dem Prädikat „Special Mention“ werden besondere Aspekte in der Markenführung gewürdigt – eine Auszeichnung, die das Engagement um die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Marken honoriert. Die Document Safe®-Schutzhüllen bieten dank einer dünnen, flexiblen und reißfesten Spezialfolie maximalen Schutz vor dem kontaktlosen Datendiebstahl per Funk (RFID/NFC).

www.veloflex.de