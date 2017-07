Wera: Neues Logistikzentrum

Um die weltweite Versorgung mit Schraubwerkzeugen auch in Zukunft sicherzustellen, hat der Wuppertaler Werkzeugspezialist Wera ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. Der Neubau in Wuppertal erstreckt sich auf 20.000 qm Grundstücksfläche und beherbergt u.a. die Sattelschlepper im typischen Tool Rebel-Design. Mit der Errichtung des neuen Logistikzentrums einher gingen Investitionen in die Bereiche Ausstattung und Prozesse.

www.wera.de