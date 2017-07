HAPTICA® live: Sommerfest beim Marketingclub

Selbst ein bisschen Regen konnte die Sommerlaune nicht trüben: Der Marketingclub Köln-Bonn, eine der größten Regionalgruppen unter dem Dach des Deutschen Marketingverbandes und seit 2013 Kooperationspartner der HAPTICA® live, feierte am 30. Juni 2017 an der Playa Cologne in Köln sein diesjähriges Sommerfest. Rund 70 Mitglieder trotzten dem eher kühlen Wetter auf der Terrasse sowie auf dem Beachvolleyballfeld des auf dem Gelände der Deutschen Sporthochschule gelegenen Strandclubs, und ließen damit ein ereignisreiches erstes Club-Halbjahr ausklingen: Mit 14 Veranstaltungen, zu denen insgesamt 684 Teilnehmer kamen, verzeichnete der Berufsverband für Marketingprofis aus dem Köln-Bonner Raum nach Aussage von Präsident Holger Geissler ein bisher „sehr erfolgreiches“ Jahr.

Der Abend galt dem Netzwerken und Feiern bei kühlen Drinks und Spezialitäten vom Barbeque-Grill, wer sich sportlich betätigen wollte, konnte an einem kleinen Beachvolleyballturnier teilnehmen. Mit-Sponsor des Sommerfestes war die HAPTICA® live: Mit rundum gebrandeten Proseccoflaschen, auf denen das Datum der HAPTICA® live ‘18 – der 21. März 2018 – abgebildet war, trug HAPTICA® live-Ausrichter WA Media, Köln, zum sommerlichen Flair des Abends bei.

Ein ausführlicher Bericht folgt in den Werbeartikel Nachrichten Nr. 364 (26. Juli 2017).

// Brit München

www.marketingclub-koelnbonn.de

www.haptica-live.de

Fotos: Till Barth, © WA Media