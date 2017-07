Manrique: „Schlüsselerlebnisse on Tour“

In diesem Jahr richtete Manrique, Waldbüttelbrunn, seine traditionelle Hausmesse „Schlüsselerlebnisse“ erstmals außer Haus aus: Bei traumhaftem Wetter fanden am 6. Juli 2017 im früheren amerikanischen Offizierskasino Richthofen-Circle in Kitzingen die „Schlüsselerlebnisse on Tour“ statt. 16 Aussteller präsentierten den nach offiziellen Angaben rund 70 Besuchern von 9 bis 17 Uhr Neuheiten und Klassiker aus ihren Sortimenten, unterstützt von den Manrique-Mitarbeitern.

Auf das Interesse der Besucher stießen außerdem zwei Vorträge des neuen GWW-Präsidenten Frank Dangmann, der über die Werbeartikelwirkungsstudie referierte. Mit kaltem und warmem Buffet kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz.

www.manrique-werbemittel.de

Bildquelle: Manrique GmbH