Werbeartikler praktizieren Schulterschluss

Um gemeinsame Marktinteressen zu vertreten und ein größeres Gewicht innerhalb der Werbeartikelbranche in die Waagschale werfen zu können, haben sich die Werbeartikelgruppierungen Creativteam, DIE6, IdeenPlusMarken, Impressiv und Wilde 13 Mitte Juni in Hagen zum „kooperativen Schulterschluss“ zusammengefunden. Insgesamt repräsentieren die fünf Partner rund 60 Werbeartikelunternehmen.

Der Schulterschluss dokumentiere, dass „der klassische Werbeartikelhandel mit einer breit aufgestellten Basis exzellent vernetzter Beratungsunternehmen auch zukünftig erfolgreich am Markt handeln und eine feste Größe innerhalb der Branche darstellen wird – beispielsweise durch eine noch intensivere Unterstützung des Gesamtverbandes der Werbeartikel-Wirtschaft (GWW)“, wie es in einer entsprechenden Pressemitteilung heißt. Zielsetzung sei es u.a., die klassischen Vertriebsstrukturen aufrechtzuerhalten, gemeinsame Kompetenzen noch stärker zu bündeln und den Qualitätsanspruch an Produkte und Dienstleistungen weiter zu forcieren.

www.die6.de