Ralf Oster: International Person of the Year

Bei den diesjährigen Counselor Awards wurde Ralf Oster, CEO von PF Concept, mit dem Titel International Person of the Year 2017 ausgezeichnet. Oster war vor seiner Zeit bei PF Concept u.a. Vize-Präsident von Newell Rubbermaid und von 2008 bis 2012 Vorstand der Hamburger Berendsohn AG. 2012 begann er bei PF Concept, der europäischen Tochter von Polyconcept, und hat in den letzten Jahren maßgeblich zur erfolgreichen Neupositionierung des Global Players in Europa beigetragen: mit einer Umstrukturierung des Sortiments in vier Produktwelten, dem Bedruckungs- und Logistikzentrum in Polen sowie einer Unternehmenspolitik, die auf ein zentrales Marketing und Transparenz setzt. Oster führt das Unternehmen vom Stammsitz im niederländischen Roelofarendsveen aus. Die Muttergesellschaft Polyconcept mit Sitz im US-amerikanischen New Kensington gilt als weltweiter Marktführer für Werbe- und Geschenkartikel und ist auf fünf Kontinenten in über 100 Ländern aktiv.

Die Preisträger der Counselor Awards werden von den Redakteuren des Counselor magazine in elf Kategorien ausgewählt, gewürdigt werden herausragende Persönlichkeiten und Unternehmen der Werbeartikelbranche. Verliehen werden die Auszeichnungen vom amerikanischen Branchendienstleister ASI (Advertising Specialty Institute).

www.asicentral.com