PSL und BrandCharger® gehen gemeinsame Wege

PSL Europe, NL-Zoetermeer, und BrandCharger®, CN-Hong Kong, haben sich auf eine Kooperation verständigt: Seit dem 1. Juli 2017 vertreibt PSL Europe die Produkte von BrandCharger über sein Händlernetzwerk in ganz Europa und agiert als das europäische Backoffice von BrandCharger in den Niederlanden. Brand Charger wird seinerseits das Backoffice für PSL in Hong Kong sein und sich um die logistischen Abläufe vor Ort kümmern.

Durch die Zusammenarbeit mit den Niederländern will sich BrandCharger eigener Aussage zufolge wieder stärker auf sein Kerngeschäft – die Produktentwicklung – konzentrieren und gleichzeitig seine Position auf dem europäischen Markt stärken. Kunden des Spezialisten für elektronische Werbeartikel sollen dabei von lokaler Lagerverfügbarkeit, einem professionellen Vertriebsnetz sowie verbesserten Liefer- und Zahlungskonditionen profitieren. Sales Director Mike Stas wird BrandCharger von der PSL-Niederlassung in Zoetermeer aus repräsentieren.

PSL Europe hat mit BrandCharger einen Partner in Fernost gefunden, über den sich die Geschäfte in China einfacher abwickeln lassen und der das Unternehmen außerdem im Bereich Produktentwicklung unterstützt. PSL hat sich ebenfalls auf Technikgadgets für die Werbeartikelbranche spezialisiert, die in Deutschland und den Niederlanden auf Lager gehalten oder direkt bei den Herstellern in China geordert werden.

www.brandcharger.asia

www.pslworld.com