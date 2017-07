Schneider: German Brand Award 2017

Am 29. Juni 2017 wurde Schneider Schreibgeräte, Schramberg, im Rahmen einer feierlichen Gala im Deutschen Historischen Museum in Berlin mit dem German Brand Award 2017 geehrt. Mehr als 500 geladene Gäste aus Wirtschaft, Politik und Medien folgten der exklusiven Einladung. In der Kategorie „Industry Excellence in Branding – Office & Stationery“ gehörte Schneider Schreibgeräte zu den ausgezeichneten Marken.

Mit dem German Brand Award würdigen der Rat für Formgebung und das German Brand Institute erfolgreiche Marken, konsequente Markenführung und nachhaltige Markenkommunikation. Initiiert wurde der German Brand Award vom Rat für Formgebung, der 1953 vom Deutschen Bundestag ins Leben gerufen und vom Bundesverband der Deutschen Industrie gestiftet wurde. Seit über 60 Jahren verfolgt die Stiftung das Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen zu fördern. Das zur Stärkung der Aktivitäten auf dem Gebiet der Markenführung gegründete German Brand Institute ist mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragt.

www.schneiderpen.de