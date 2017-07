marke|ding| Schweiz: Relaunch

Am 6. März 2018 findet die vierte Ausgabe der marke|ding| Schweiz statt – anders als in den Jahren zuvor nicht in Luzern, sondern in Zürich und nicht mehr an zwei Tagen, sondern reduziert auf einen Tag. „Als pulsierender Wirtschaftsstandort bietet uns Zürich ein größeres Einzugsgebiet als Luzern. Hier können wir noch mehr Unternehmen erreichen und uns noch besser in Richtung Industrie positionieren. Mit der Samsung Hall haben wir zudem das modernste Event-Zentrum der Schweiz gebucht – eine Location, die perfekt zu unserem Event für modernes Marketing passt“, erklärt Veranstalter Michael Mätzener, PromoFacts GmbH.

Mit der Reduzierung auf einen Tag sei man dem Wunsch vieler Aussteller nachgekommen, biete den Besuchern mit einer verlängerten Öffnungszeit von 9 bis 18 Uhr jedoch ausreichend Gelegenheit, sich beim „Festival der haptischen Werbung“ die geballte Ladung an Inspiration zu holen, Networking zu betreiben und sich professionell beraten zu lassen. Zum Relaunch der Schweizer Industriemesse, die von sieben Trägeragenturen mitveranstaltet wird, gehören außerdem Kreativworkshops und die Möglichkeit für kleinere Werbeartikelhändler, ihre Kunden ebenfalls vor Ort in Empfang nehmen und herumführen zu können.

Ein ausführlicher Vorbericht folgt in der kommenden Ausgabe der Werbeartikel Nachrichten Nr. 365 (23. August 2017).

www.markeding-schweiz.ch