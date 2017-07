STABILO: Neue Teamleitung Customer Service

Ab August 2017 übernimmt Sandra Berber bei STABILO Promotion Products, Heroldsberg, die Leitung des achtköpfigen Customer Service Teams im Bereich Werbeartikel. Die 42-jährige Diplom-Kauffrau bringt langjährige Erfahrung aus dem Kundenservice in der Telekommunikationsbranche mit und soll mit ihren Kenntnissen in der Analyse von Gesprächsführung die Kundenkommunikation sowie die Prozesse im internationalen Kundenservice weiterentwickeln. Berber folgt auf Marion Kastl, die sich Mitte August in Mutterschutz und Elternzeit verabschiedet.

www.stabilo-promotion.com