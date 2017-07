Könitz: Neue Key Account Managerin

Seit Anfang Juli 2017 ist Anne Müller bei Könitzplus, einer Marke der Könitz Gruppe, neue Key Account Managerin für den Bereich Sonderanfertigungen in Süddeutschland und Österreich. Müller ist seit ihrer Ausbildung zur Industriekauffrau bei dem in Könitz ansässigen Porzellanspezialisten beschäftigt und blickt auf sechs Jahre Erfahrung in der Porzellanbranche zurück. Als ehemalige Fachhandelsberaterin überzeugt sie mit umfangreichem Fachwissen zu einzelnen Produkten und Abläufen der Unternehmensgruppe.

Die Könitz Gruppe stellt seit 1640 Drucksachen und seit 1790 Porzellan in Deutschland her. An fünf Standorten weltweit produzieren 300 Mitarbeiter Porzellan, Keramik und einbrennbare Drucke. Neben einem großen Markensortiment für den Fachhandel stellt das Unternehmen sein Fertigungs-Know-how mit der Marke Könitzplus dem Werbeartikelhandel, öffentlichen Institutionen und der Industrie zur Verfügung. Zur Unternehmensgruppe gehören außerdem der Becherspezialist Könitz Porzellan, die Manufaktur Weimar Porzellan und die Marke Waechtersbach mit ihren farbigen Tischkonzepten.

www.koenitz-group.com