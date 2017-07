Schneider: Fünf Plus X Awards

Schneider Schreibgeräte, Schramberg, hat mit seinen Finelinern und Fasermalern der Serie Link-It fünf Plus X Awards abgeräumt. Die innovativen Stifte überzeugten die Jury in den Kategorien Innovation, High Quality, Design, Funktionalität und Ökologie.

Das Click-System der Link-It-Stifte erlaubt es, Fineliner und Fasermaler zusammenzustecken und vereint damit beide Varianten in einem Modell. Das Design wurde so gestaltet, dass es die Handhabung und Funktionalität optimal unterstützt. So sorgt die dreieckige Grundform mit weichen Griffflächen für Schreib- bzw. Malkomfort der in 16 Farben erhältlichen Modelle. Dem ökologischen Aspekt trägt Schneider dadurch Rechnung, dass die Gehäuse aus biobasiertem Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden.

Der Plus X Award – Innovationspreis für Produkte aus den Bereichen Technologie, Sport und Lifestyle –zeichnet Hersteller seit 14 Jahren für den Qualitätsvorsprung ihrer Produkte aus und wird in sieben Kategorien vergeben. Mit fünf der begehrten Gütesiegel ist der Link-It von Schneider gleichzeitig das beste Produkt 2017 in der Kategorie „Familie und Kinder“.

