Wolf-Gruppe wächst im ersten Halbjahr

Die Wolf-Gruppe, Ingelheim, konnte das erste Halbjahr 2017 nach eigenen Angaben mit weiterem Wachstum abschließen. Demnach stieg der Umsatz in der Druckerei um knapp 5%. Während die Sparten Werbemittel und Apothekenbedarfshandel im Umsatz annähernd stabil blieben, trug das klassische Druckgeschäft zum Umsatz bei. „Die Auslastung in der Druckproduktion ist dieses Jahr unerwartet hoch“, so der geschäftsführende Gesellschafter Thorsten Winternheimer. „Selbst aktuell im klassischen Sommerloch müssen wir auf Kollegenbetriebe ausweichen, um alle Aufträge fristgerecht zu erfüllen. Und die Auftragseingänge und Auftragsankündigungen unserer Kunden zeigen, dass die Auslastung im dritten Quartal weiterhin so hoch sein wird.“

Die Wolf-Gruppe wurde 1913 als Rheinhessischer Beobachter gegründet und bietet heute neben der Druckerei Wolf-Ingelheim eine Vielzahl weiterer Dienstleistungen, darunter die hochwertige Veredelung von Drucken durch Wolf Manufaktur, Geschenkboxen der Wolf Collection und die Online-Shops mappen24.de und packung24.de.

www.wolf-ingelheim.de