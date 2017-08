40 Jahre Texi-Flock

In diesem Jahr feiert die T-Shirt Druck Texi-Flock GmbH, Düsseldorf, ihr 40-jähriges Bestehen. Seit 1977 steht das Unternehmen für professionelle Dienstleistungen im Druckbereich und verfügt neben seinem Ladenlokal in Düsseldorf über eine große Fabrikhalle, in der Kundenwünsche aller Art an modernen Siebdruck- und Stickmaschinen auf dem neuesten Stand der Technik umgesetzt werden.

Speziell der Textildruck ist seit 40 Jahren die Spezialität von Texi-Flock. So werden Klein- und Großaufträge im Sieb-, Flock- und Transferdruck sowie per Stick praktisch „über Nacht“ realisiert. Im Katalog des Unternehmens finden sich über 10.000 Artikel für nahezu jeden Bedarf. Sonderanfertigungen und persönliche Beratung runden das Leistungsspektrum ab.

