4imprint: Umsatzwachstum in der ersten Jahreshälfte

Die 4imprint Gruppe, GB-London, hat ihre Geschäftsbilanz für das erste Halbjahr 2017 veröffentlicht. Demnach konnte in der ersten Jahreshälfte ein Umsatzwachstum von 11% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erwirtschaftet werden. Der Gesamtumsatz der am 1. Juli zu Ende gegangenen Periode betrug 298,9 Mio. US-Dollar (ca. 254 Mio. Euro); zulegen konnte die Gruppe sowohl in Nordamerika als auch in Großbritannien. Insgesamt erhielt 4imprint im ersten Halbjahr 2017 nach eigenen Angaben 587.000 Aufträge für individuell gestaltete Produkte, ein um 11% größeres Auftragsvolumen als in der ersten Jahreshälfte 2016. Zudem wurden 125.000 Neukunden akquiriert.

www.4imprint.com