CD Werbemittel übernimmt Auszubildende

Mit dem erfolgreichen Abschluss ihrer Ausbildung übernimmt die CD Werbemittel Vertriebs GmbH, Germering, Bianca Pawletko in ein festes Anstellungsverhältnis. Pawletko hat die Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau mit einem Notendurchschnitt von 1,5 gemeistert und wird die Kenntnisse aus ihrer praxisnahen Ausbildung weiterhin in das von Christine Stahl und Dr. Robert Stahl geleitete Unternehmen einbringen. Damit bleibt CD Werbemittel seiner Linie treu, die im eigenen Hause ausgebildeten Kaufleute im Betrieb zu übernehmen.

Um das Wachstum auch in Zukunft in sicheren Bahnen zu wissen, werden auch in diesem Jahr wieder junge Nachwuchskräfte als Kauffrau/Kaufmann für Büromanagement ausgebildet. Parallel sucht CD Werbemittel noch Personal im Bereich Sachbearbeitung/Auftragsabwicklung/Projektmanagement.

