Philippi wird 25

In diesem Jahr feiert Philippi, Henstedt-Ulzburg, sein 25-jähriges Bestehen. Das 1992 von Jan Philippi gegründete Unternehmen steht für zeitlos schönes Design zu guten Preisen, das den Alltag der Menschen bereichern soll. Mit zwei Ladengeschäften als „Philippi – Büro- & Wohnambiente“ in Hamburg gestartet, vertreibt Philippi seine Waren heute weltweit über bekannte Adressen wie das KaDeWe in Berlin, den Conran Shop in London oder das MoMA in New York. Von internationalen Vertriebspartnern werden Philippi-Produkte mittlerweile außerdem u.a. in Österreich, Holland, Belgien, Japan, den USA und Neuseeland angeboten.

Zu den Design-Ikonen der Hamburger gehört Brieföffner Paco, der in diesem Jahr ebenfalls seinen 25. Geburtstag feiert und Fruchtschale Cocoon, seit zwölf Jahren im Sortiment und Aushängeschild der Hanseaten.

www.philippi.com