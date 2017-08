MM Brown wird Teil von Gudrun Chocolate

Die MM Brown Group, zu der auch die in Frankfurt ansässige MM Brown Deutschland GmbH gehört, ist zum 29. Juni 2017 Teil der belgischen Gudrun Chocolate Group geworden. Ein Schritt, der nach Angaben von Rafael Kladzinski, Geschäftsführer von MM Brown Deutschland, dem Wachstum der letzten Jahre geschuldet ist. „Wir sind äußerst zufrieden mit unserem Wachstum, das v.a. durch unsere sehr guten Beziehungen zu Meister-Chocolatiers und Verhandlungspartnern in ganz Europa möglich war“, erklärt Kladzinski. „Doch um dieses Wachstum aufrechtzuerhalten und weiter voranzutreiben, benötigten wir einen starken Partner. Diesen haben wir mit der Gudrun Chocolate Group gefunden.“

Durch den Zusammenschluss mit dem nach eigenen Angaben führenden Anbieter von Schokoladenspezialitäten in Belgien eröffnen sich der MM Brown Group, die mit der Marke Chocolissimo seit 2004 für exklusive Pralinen- und Schokoladenprodukte steht, neue Vertriebswege. So hat sich Gudrun Chocolate in den letzten 75 Jahren in über 40 internationalen Märkten erfolgreich etabliert. „Die Möglichkeit zur Erschließung dieser neuen Märkte war einer der Hauptgründe für uns, Teil der Gruppe zu werden“, so Kladzinski. MM Brown Deutschland und die Marke Chocolissimo sollen unverändert bestehen bleiben.

Mit der Übernahme profitieren die Belgier u.a. von einem international erfahrenen E-Commerce-Team, das mit Online-Shops in Deutschland, Polen, Österreich und weiteren europäischen Staaten sowie guten Kontakten im B2B-Bereich aufwarten kann.

www.chocolissimo.de