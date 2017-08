Fare: Teamverstärkung

Fare, Remscheid, hat sich in den vergangenen Monaten neu aufgestellt. Zu den neu ins Vertriebsteam aufgenommenen Kollegen gehören neben den Außendienstlern Markus Hegel und Dominik Dell auch Natalie Dudek und Cornelia Kuhler, die Kunden des Schirmspezialisten im Innendienst beraten.

Bereits seit Januar d.J. ist Kai Jan Schröder als Referent der Geschäftsführung im Unternehmen, der die Fare-Geschäftsleitung u.a. mit seinen Erfahrungen im Bereich Marketing sowie aus seiner Funktion als Leiter für Cross Channel-Projekte bei der Fressnapf Tiernahrungs GmbH unterstützt. Das Führungsteam wurde außerdem durch die Erteilung einer Handlungsvollmacht an Silvia Heinrich für die Unternehmensbereiche Vertrieb und Einkauf gestärkt. Mit 24 Jahren Firmenzugehörigkeit kennt sich Heinrich im Schirmgeschäft bestens aus und kümmert sich als Großkundenbetreuerin um wichtige Key Accounts.

Mit Fachwissen glänzen jetzt zudem drei Mitarbeiter von Fare, die sich nebenberuflich weitergebildet haben. So hat CSR- und Qualitätsmanagerin Annika Beyersdorff erfolgreich den Bachelor of Arts in International Management abgeschlossen, Projektkoordinator Björn Kaiser hat eine Qualifikation zum E-Commerce Manager IHK erworben, und Logistikmitarbeiter Mario Bugai hat seine Prüfung zum staatlich geprüften Betriebswirt mit Schwerpunkt Logistik bestanden.

