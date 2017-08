Sprintis: Nachwuchsförderung

In der Saison 2016/2017 hat die Sprintis Schenk GmbH & Co. KG, Würzburg, in der ersten Viertelpause eines jeden Heimspiels der Basketball-Bundesliga-Mannschaft s.Oliver Würzburg den „Sprintis BildungsShot“ veranstaltet: Interessierte Bewerber, die eine Weiterbildung planten oder sich gerade in einer Fortbildung befanden, hatten die Möglichkeit, mit einem Korbtreffer von der Mittellinie einen Weiterbildungsgutschein in Höhe von 5.000 Euro zu gewinnen. Da keiner der 13 BildungsShot-Teilnehmer einen Treffer erzielen konnte, kommen die 5.000 Euro nun der s.Oliver Würzburg Akademie zugute.

Am 2. August 2017 überreichte Sprintis-Geschäftsführer Christian Schenk den Scheck im Trainingszentrum Würzburg an den Jugend-Basketball-Bundesliga (JBBL)-Spieler Ben Bredenbröcker und seinen Trainer. „Nachwuchsförderung, egal ob im Sport oder im Bereich der Ausbildung, geht alle an. Wir freuen uns daher, dass wir die s.Oliver Würzburg Akademie unterstützen können. Wir werden in der Saison 2017/2018 den Fokus unserer Sponsoringaktivitäten auf die Nachwuchsförderung von s.Oliver Würzburg legen, aus dem BildungsShot wird der NachwuchsShot“, so Schenk.

Das Familienunternehmen Sprintis hat sich auf Produkte im Bereich Druckerei- und Werbemittelbedarf spezialisiert. Viele der 3.000 angebotenen Artikel können nach Kundenwunsch gefertigt und bedruckt werden.

www.sprintis.de