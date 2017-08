Herzapfelhof Lühs: Verstärkung im Familienbetrieb

Der Herzapfelhof Lühs, Jork, erhält Unterstützung. Seit dem 1. August 2017 verstärkt Meike Lühs, Tochter von Geschäftsführer Hein Lühs, den Familienbetrieb im Alten Land bei Hamburg und betreut die Entwicklung individueller Angebote sowie das Marketing des Bio-Obsthofes. Zuvor sammelte die 26-Jährige sechs Jahre lang Erfahrung in einer Stader Werbeagentur, wo sie zur Mediengestalterin Digital und Print ausgebildet wurde und sich anschließend nebenberuflich zur Medienfachwirtin weiterbildete. In dieser Zeit half sie bereits nebenher auf dem Herzapfelhof aus und lernte die Werbeartikelbranche kennen.

„Wir erzeugen Werbeartikel, die nicht nur gut schmecken, sondern auch guten Gewissens genossen werden können. Unsere Kunden erhalten Präsente direkt ab Hof. Wir kennen unsere Produkte und können sehr flexibel auf Kundenwünsche eingehen – das schätzen Geschäftskunden und Agenturen an uns“, so Meike Lühs. Der Erlebnis-Bio-Obsthof bietet u.a. mit moderner Lasertechnik verzierte Früchte und Holzkisten sowie Apfelbaum-Patenschaften an.

www.herzapfelhof.de