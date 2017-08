Kampmann plant Standortwechsel

Die Kampmann GmbH – International verlässt nach 98 Jahren ihren Firmenstandort in Bielefeld und bezieht noch vor Jahresende einen zukunftweisenden Neubau in Borgholzhausen. In den kommenden Monaten sollen am neuen Standort zwei neue Häuser entstehen, die sich mit Holzständerbauweise, Wärmepumpe und Umluftsystem durch eine energieeffiziente und nachhaltige Bauweise auszeichnen. „Wir visualisieren mit dem neuen Unternehmensgebäude unsere Philosophie und Überzeugung bezüglich Nachhaltigkeit, welche wir traditionell auch in unserem Produktangebot für Kunden leben“, fasst Geschäftsführerin Eveline Kampmann zusammen.

Neben lichtdurchfluteten Büros für die Verwaltung und einem großzügigen Lager für die Merchandising-Kollektionen der Fullservice-Kunden beherbergt der Neubau auch eine Stick- sowie eine Transferdruckabteilung. Das Vertriebsteam kann sich auf neue Präsentationsräume freuen – fast 60 qm für Berufsbekleidung und 174 qm für haptische Werbeträger.

Im Frühjahr 2018 sollen Kunden und befreundete Unternehmen im Rahmen einer Hausmesse zur feierlichen Eröffnung eingeladen werden. Im Nachgang wird ein „Tag der offenen Tür“ für interessierte Einwohner aus der Region organisiert.

www.kampmann-international.com