mood rooms: Neuer Online-Shop

Der auf international bekannte Marken spezialisierte Werbeartikelanbieter mood rooms, Wermelskirchen, präsentiert sich ab dem 24. August 2017 mit einem neuen Webshop im Internet. Der Internetauftritt basiert auf einem hochwertigen Online-Shopsystem, das speziell für die Belange der Werbeartikelbranche weiterentwickelt wurde. So verfügt das Portal über einen Industriekundenbereich, in dem Werbeartikelanwender stöbern, aber nicht ordern können. Individuelle Anfragen werden an den Werbeartikelhandel weitergeleitet, für den wiederum ein eigener geschlossener Bereich mit vielen hilfreichen Funktionen zur Verfügung steht. Hier kann der Werbeartikelberater für seinen Kunden in Sekundenschnelle eine Produktauswahl erstellen und ihm diese als pdf-Datei direkt weiterleiten. Die neue Plattform bietet Zugriff auf insgesamt 3.000 Artikel in 25 Hauptkategorien von derzeit 14 Marken.

www.mood-rooms.de