2. Schneider Run: Sportliche Spende

Am 9. Juli 2017 fand der 2. Schneider Run statt. 63 Mannschaften mit insgesamt 307 Läufern nahmen an dem von Schneider Schreibgeräte, Schramberg, initiierten Sportevent teil. Start und Zieleinlauf der 8 km langen Strecke befanden sich am neuen Lagergebäude des Schreibgeräteherstellers im Schramberger Industriegebiet.

Als Startgebühr für den Lauf wurden 5 Euro veranschlagt, die zusammen mit den weiteren Einnahmen der Veranstaltung an den Triathlon-Verein Tria Schramberg gespendet wurden. Der Verein steht hinter der Initiative Sport tut Gut(es), die Geld für den Bau einer Sporthalle der Stiftung St. Franziskus für sinnesbehinderte Kinder in Heiligenbronn sammelt. Insgesamt kam ein Spendenbetrag von 2.701,70 Euro zusammen.

