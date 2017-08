BAPP: Neuer Vorsitzender

Seit dem 8. Juni 2017 ist Michel Deboudt (The China Office) neuer Vorsitzender des belgischen Branchenverbands BAPP (Belgian Association of Promotional Products). Der 55-Jährige folgt auf Axel Debruyne und wird für die nächsten drei Jahre an der Spitze des Verbandes stehen. Zuvor war er bereits drei Jahre lang Vizepräsident der Organisation. Deboudt ist seit mehr als 30 Jahren in der Werbeartikelbranche tätig und verfügt über Erfahrungen auf Handels- ebenso wie auf Lieferantenseite.

„Als Bindeglied zwischen den Kunden und den Verbandsmitgliedern bringt die Rolle des Präsidenten eine große Verantwortung mit sich“, so Deboudt. „Es ist für mich an der Zeit, mein Know-how der Branche zur Verfügung zu stellen. Der BAPP nimmt eine Schlüsselposition ein, wenn es darum geht, unser Medium nach vorne zu bringen. Es ist das Zusammenspiel von Lieferanten, Händlern und Anwendern, das ein Projekt erfolgreich macht, und die Aufgabe des Verbands besteht darin, die Kräfte zu bündeln und seine Mitglieder als Schlüsselpartner für die Realisierung erfolgreicher haptischer Kampagnen zu positionieren. Die Botschaft, mit der ich mein Amt antreten möchte, lautet: ‚Das Leben ist ein Geschenk‘.“

www.bapp.be