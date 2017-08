Mid Ocean Brands stellt Compliance-Dokumente online

Ab sofort macht Mid Ocean Brands, NL-Barneveld, alle Testberichte, Zertifikate und Konformitätserklärungen seiner Artikel online abrufbar. Werbeartikelhändler können die Dokumente über die Produktseiten des Webshops einsehen, herunterladen und an ihre Kunden weiterleiten. „Bereits seit Jahren stellt unser Team sicher, dass sämtliche Compliance-Anforderungen in unseren Einkaufs- und Produktionsprozessen eingehalten werden. Neu ist unser Service, die relevanten Dokumente über unseren Webshop auch Werbeartikelhändlern zugänglich zu machen“, erläutert Patricia Varela, Portfolio Director bei Mid Ocean Brands. „Mit der Bereitstellung der Dokumente möchten wir gemeinsam mit dem Handel Werbeartikelanwendern die Wichtigkeit von Compliance näher bringen und den nächsten Schritt in Richtung Professionalisierung des Werbeartikelmarktes gehen.“

Mid Ocean Brands hofft, dass weitere Lieferanten dem Beispiel des Werbeartikelimporteurs folgen, und es zukünftig selbstverständlich wird, Compliance-Dokumente in Angebote zu integrieren. Durch das hohe Maß an Transparenz soll der Werbeartikelmarkt eine Vorreiterstellung für sichere und konforme Produkte einnehmen.

www.midoceanbrands.com