Reflects: Drei neue Azubis

Die Reflects GmbH, Köln, freut sich auch in diesem Jahr über drei neue Auszubildende in der Belegschaft: Zum Groß- und Außenhandelskaufmann wird Christopher Spomer ausgebildet, Marcel Jahnke und Lucas Dühr ergreifen den Beruf des Mediengestalters und sind gespannt auf die Ausbildungszeit bei dem Kölner Werbeartikelimporteur. „Jeder, der erfolgreich sein will, investiert bewusst in die Zukunft“, so Reflects-Geschäftsführer Meinhard Mombauer. „Nur qualifizierte Arbeitskräfte, die die Branche genau kennen, können den Erfolg und die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens langfristig sicherstellen.“ Die Ausbildung von qualifizierten und motivierten Mitarbeitern sei die beste Art den speziellen Anforderungen des eigenen Unternehmens gerecht zu werden.

www.reflects.de