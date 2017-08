Spranz: Verstärkung durch neue Azubis

Zum Start des neuen Ausbildungsjahres begrüßt Spranz, Koblenz, drei neue Auszubildende. In der Tradition eines ausbildenden Betriebes wurden mit Luna Salheiser und Kevin Kromer zwei neue Lehrlinge als Fachkraft für Groß- und Außenhandel eingestellt; Leon Warmth tritt eine Ausbildung zum Fachlagerist an. Mit der Einstellung der neuen Auszubildenden will Spranz nach eigener Aussage seine Geschäftspolitik, ausschließlich den Handel zu unterstützen, weiter fortführen und seiner Devise treu bleiben, ein breites Sortiment an Innovationen und Eigenentwicklungen anzubieten und in Deutschland zu veredeln.

www.spranz.de